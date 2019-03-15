تعرف على العبارات التى كتبها سفاح نيوزيلاندا على سلاحه

ومن بين العبارات العنصرية التي كتبها منفذ المذبحة، الذي يدعى برينتون تارانت، وهو أسترالي الجنسية عمره 28 عاما، على سلاحه "Turcofagos" وتعني بالعربية "التركي الفج"، وكذلك: "1683 فيينا" في إشارة إلى تاريخ معركة فيينا التي خسرتها الدولة العثمانية ووضعت حدا لتوسعها في أوروبا.

كتب منفذ الهجوم على مسجدي مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، الجمعة، عبارات عنصرية على سلاحه هاجم فيها الدولة العثمانية والأتراك، حسب ما أظهر مقطع الفيديو الذي بثه بنفسه عبر الإنترنت.

كما كتب على سلاحه الذي نفذ به المذبحة: " اللاجئون، أهلا بكم في الجحيم؟".

وكتب أيضا " وقف تقدم الأمويين الأندلسيين في أوروبا" في إشارة منه إلى الفتوحات الاسلامية التي قادها جيش الأندلس.

وجاءت باقي العبارات التي دونها القاتل على سلاحه على النحو التالي:



- اسم الطالب الإرهابي الذي قتل اثنين من الأطفال المهاجرين في السويد.

- اسم الإرهابي الذي هاجم مسجد في كندا وقتل 6 مسلمين.

- اسم القائد الألباني الذي الذي تمرد على الحكم العثماني.

- إسم القائد العسكري الفينيسي الذي خرق الإتفاق مع الاتراك وقتل الأسرى.

- إسم القائد العسكري الذي انتصر على والي الأندلس عبد الرحمان الغافقي في معركة بلاط الشهداء.

- تاريخ معركة ڤيينا التي إنتهت بإنتصار التحالف المسيحي على دولة الخلافة العثمانية.

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وكتب أيضا بعض التواريخ وهي:

721م

معركة تولوز بين جيش الخلافة الأموية وقوات دوق أقطانية وانتهت بهزيمة الأمويين.

1189م

الحملة الصليبية الثالثة ومجزرة عكا التي قتل فيها ريتشارد قلب الأسد ملك إنجلترا أكثر من 2000 مسلم بعد تأمينهم.

1571م

معركة ليبانت البحرية والتي شهدت انتصار التحالف المسيحي على أسطول دولة الخلافة العثمانية.

1688م

حصار بلغراد - وهو حصار الإمبراطورية الرومانية ضد الخلافة العثمانية.