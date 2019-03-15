كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البطالة في تركيا ترتفع الى أعلى مستوياتها منذ 2010 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهرت بيانات رسمية تركية صدرت، الجمعة، ارتفاع معدل التضخم في تركيا إلى أعلى مستوى منذ نحو 9 سنوات، في مؤشر على تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.

وطبقا لبيانات مكتب الإحصاء التركي، فإن نسبة البطالة وصلت خلال ديسمبر الماضي إلى 13.5 في المئة، وهو أعلى مستوى للبطالة منذ فبراير 2010، وفق ما أورد موقع "أحوال" الذي يتابع الشؤون التركية.

وتعتبر حالة الاقتصاد التركي موضوعا أساسيا بالنسبة للناخبين الذين يستعدون للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المحلية نهاية مارس الجاري، في ظل استمرار ضعف الليرة التركية وبقاء معدل التضخم عند مستوى 20 في المئة.

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وارتفع معدل البطالة خلال ديسمبر الماضي بمقدار 1.3 نقطة عن الشهر نفسه من العام الماضي بحسب بيانات مكتب الإحصاء التركي "وركستات"، الذي قال إن عدد العاطلين في تركيا وصل في الشهر الأخير من العام الماضي إلى 3.4 مليون عاطل بزيادة قدرها مليون عاطل عن العام السابق.

وكان رئيس اتحاد العاملين المستقلين بقطاع الصحة في تركيا ،محمد بيرقدار، قال في تصريحات صحفية "بلغ عدد المتخرجين من الجامعات العاطلين عن العمل رقما رهيبا وهو مليون متخرج، من أصل 4 ملايين، مما يعني أن التعليم الجيد لم يعد كافيا للحصول على العمل في تركيا".

ووفقا لمعهد الإحصاء التركي، فإن معدل البطالة بين الشباب الأتراك الحاصلين على مؤهلات جامعية بلغ حوالى 12.8 في المئة العام الماضي.

لكن يعتقد أن يكون الرقم الحقيقي أكبر بكثير، حيث يعكس هذا الرقم فقط الخريجين الذين يسعون للحصول على وظيفة عبر معهد العمل التركي، وهي الجهة الحكومية المسؤولة عن التوظيف في البلاد.