كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قيادي في حركة حماس يدعو حركته للتنحي عن حكم غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا القيادي في حركة حماس والنائب عن كتلتها البرلمانية في المجلس التشريعي المنحل، يحيى موسى، حركته للتنحي عن إدارة الشأن العام، بعد الاحتجاجات التي خرجت في عدد من محافظات قطاع غزة، للاحتجاج على الغلاء والضرائب التي تفرضها الحركة.

وقال القيادي في حماس يحيى موسى، إن "من حق الجميع أن يعبر عن رأيه، وأن يعتصم، وأن يتظاهر سلمياً، ومن واجب الأمن أن يوفر الحماية والأمن له".

وأضاف موسى في تدوينة كتبها عبر حسابه على فيس بوك، إن"تنحي الحركة عن الحكم في غزة، مطلب لقطاعات شعبية بعضها يحقد على حماس، وبعضها الآخر متضرر معيشيا من وجودها وحصار الاحتلال، وبعضهم قد يكون مؤمنا بمظلومية حماس ولكنه يعتقد بأن العالم لن يرفع الحصار مادامت حماس تقود المشهد".

Advertisements

وتابع موسى، "أدعو حماس إلى الخروج بمؤتمر صحافي تعلن استجابتها واستعدادها لتلبية رغبة الجماهير في التنحي عن إدارة الشأن العام وإعطاء مهلة شهر لتحقيق ذلك، وعلى الفصائل وقوى المجتمع المدني و الشخصيات الوطنية أن تحدد الطريقة المناسبة لتسلمها الإدارات الحكومية".

وقال موسى، "نحن لسنا في حاجة لمظاهرات ولا لتدخلات أمنية خشنه لقيادة الشعب الفلسطيني، وإنما نحن خدم للشعب الفلسطيني".

ويواصل الفلسطينيون لليوم الثاني على التوالي، الخروج في مظاهرات في مناطق متفرقة من محافظات قطاع غزة، رفضاً لاستمرار فرض الضرائب وتدهور الأوضاع المعيشية.