كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مواجهات بين الشرطة ومحتجين في العاصمة الجزائر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في وقت سابق أوقفت المترو الذي يعتبر وسيلة النقل الأساسية في العاصمة الجزائرية، ومنعت الباصات من الدخول إلى قلب العاصمة، حيث يعتزم المتظاهرون التجمع في ما سموه "مجمعة الحسم". كانت السلطات الجزائرية كما أغلقت الطرق المؤدية لمقر الحكومة والبرلمان، وسط ارتفاع عدد المتظاهرين ضد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في العاصمة الجزائر اليوم الجمعة إلى مئات الآلاف.

افادت فضائية "سكاي نيوز" في نبأ عاجل لها منذ قليل، أن هناك مواجهات بين الشرطة والمحتجين الجزائريين في الطريق المؤدية إلى قصر الرئاسة، واستخدمت السلطات خلال هذه المواجهات الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع، لتفريقهم ومنعهم من الوصول الى القصر.

وتزايد عدد المتظاهرين شيئاً فشئياً قبل ساعتين من موعد التظاهرة المنتظر، كما في كل جمعة منذ 22 فبراير ، لكن هذه الجمعة الأولى منذ إعلان بوتفليقة تأجيل الانتخابات وانسحابه من الترشح وتمديد ولايته التي يفترض أن تنهي في 28 أبريل.