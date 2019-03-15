كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخارجية الأمريكي: نأمل بمواصلة الحوار مع بيونغ يانغ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الجمعة، عن أمله باستمرار مفاوضات نزع الأسلحة النووية مع كوريا الشمالية بعد ورود تقارير تفيد بأن بيونغ يانغ تدرس تعليق المحادثات.

وقال بومبيو: "نأمل في أن نكون قادرين على الاستمرار في عقد هذه المحادثات".

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس" في وقت سابق عن نائبة وزير الخارجية الكوري الشمالي تشوي سون هوي، أن بلادها ترفض الإذعان لـ"المطالب الأمريكية بأي شكل" بعد قمة هانوي بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي انتهت بدون اتفاق.

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وكان ترامب صرح للصحافيين في مؤتمر صحافي في هانوي بعد انتهاء القمة أن الزعيم الكوري الشمالي تعهد إبقاء التجارب الصاروخية والنووية مجمدة.

وأعرب محللون عن مخاوفهم من أن يكون التغيّر في نبرة بيونغ يانغ، قد يعني استئناف التجارب، لكن بومبيو حافظ على تفاؤله ببقاء التجميد سارياً.

وقال بومبيو: "في هانوي وفي مناسبات مختلفة تحدث كيم مباشرة الى الرئيس والتزم أنه لن يستأنف التجارب النووية أو الصاروخية".

وأضاف: "لدينا أمل كبير في أنه سيفي بالتزامه".