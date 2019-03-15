كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد وفاة 6 حالات.. الحصبة تهدد 600 مصاب في تونس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مصادر طبية بولاية القصرين التونسية اليوم الجمعة، عن تفشي فيروس مرض الحصبة إلى مستويات مقلقة وخطيرة أدى إلى وفاة 6 حالات وإصابة أكثر من 600 شخص.

ونقلت الإذاعة التونسية عن مصادرها الطبية بالمستشفى الجهوي في القصرين والإدارة الجهوية للصحة في الولاية بوفاة 6 حالات من الأطفال والرضع منذ بداية يناير الماضي، جراء فيروس الحصبة.

وبحسب نفس المصدر، صعد عدد المصابين بشكل متسارع ليبلغ حتى يوم أمس الخميس 620 مصاباً بالفيروس أغلبهم من الأطفال والرضع.

وأرجعت المصادر الطبية تفشي المرض بسبب نقص اللقاحات ضد المرض، وهي حالة شائعة خاصة في المناطق الريفية بجهة القصرين.

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ونقلت تقارير إعلامية عن أهالي الضحايا في القصرين أن تفشي المرض بشكل مفاجئ وسريع يعود إلى ظهور الفيروس عبر مريض قدم من الأراضي الجزائرية القريبة.

وتعيش تونس على وقع مشكلات صحية منذ كارثة وفاة 11 رضيعاً دفعة واحدة يومي السابع والثامن من الشهر الجاري في قسم التوليد بمستشفى الرابطة في العاصمة قبل أن يرتفع عدد الضحايا إلى، 15 حسب ما أفاد به متحدث قضائي أول أمس الاربعاء.

ويحقق القضاء بجانب لجنة تحقيق حكومية في أسباب وفاة الرضع. وتشتبه وزارة الصحة وجود حالة تعفن في مستحضر التطعيم الذي نقل للرضع.

وعلى مدار السنوات الأخيرة، شهد القطاع الصحي في تونس سلسلة من حالات الفساد والأخطاء الطبية المتواترة والنقص في الأدوية بسبب التهريب.

كما تضرر القطاع الصحي العمومي كباقي القطاعات الحكومية جراء الإضرابات والأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد منذ بدء الانتقال السياسي في البلاد عام 2011، بجانب تدني ظروف العمل والهجرات المكثفة للأطباء والممرضين إلى الخارج.