كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حماس تقمع مسيرات رفضاً للضرائب في قطاع غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد مئات الفلسطينيين، اليوم الجمعة، خروجهم في مظاهرات رافضة للضرائب التي تفرضها حركة حماس على المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وخرج عدد من الفلسطينيين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، في مظاهرة وسط المدينة، وأشعلوا إطارات مطاطية، ورددوا هتافات تطالب حركة حماس بالتوقف عن جباية الضرائب، والعمل على توفير فرص عمل لهم.

وأطلقت أجهزة أمن حماس، الرصاص الحي، لمحاولة تفريق المتظاهرين، فيما خرج عناصر مؤيدون للحركة بالعصي والهراوات واشتبكوا مع المتظاهرين.

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وفي سياق متصل، خرج العشرات من الفلسطينيين في مظاهرة للمطالبة بذات المطالب في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة، في وقت منعت أجهزة الأمن وصولهم لمنطقة دوار "أبو رصاص" وسط المخيم.

ومنعت أجهزة أمن حماس، مواطنين فلسطينيين من التجمع في منطقة القلعة وسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، حيث دعا نشطاء فلسطينيون للخروج في مظاهرات ضد الغلاء وارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع الاقتصادية.

وكانت الأجهزة الأمنية التابعة لحماس، قد قمعت أمس الخميس، مظاهرات خرجت في مناطق متفرقة من قطاع غزة، احتجاجاً على فرض الضرائب واستمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في غزة.

واستنكرت فصائل فلسطينية مختلفة، التعامل الأمني الخشن للأجهزة الأمنية التابعة لحماس مع المسيرات الشعبية، ودعوا الحركة للاستماع لمطالب المتظاهرين.