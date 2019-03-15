كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ارتفاع حصيلة القتلى الأردنيين في العملية الإرهابية في نيوزيلندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الأردن اليوم عن مقتل مواطن وإصابة 5 أردنيين آخرين في مذبحة المسجدين الإرهابية في نيوزيلندا.

وقالت الخارجية الأردنية: "استشهد مواطن أردني وأصيب 5 آخرون في العملية الإرهابية التي وقعت في المسجدين بنيوزيلندا وراح ضحيتها نحو خمسين مصليا"، دون أن تتطرق إلى هوية الضحية.

وسبق ونشرت وسائل الإعلام الأردنية صورة قالت إنها للمواطن الأردني وسيم الساطي ضراغمة، وأنه أصيب وابنته في المجزرة الإرهابية التي استهدفت المصلين في مسجدي نيوزيلندا.

Advertisements

من جانيه، دان وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي بأشد العبارات الجريمة الإرهابية، التي ضحيتها 49 شخصا.

وكتب الصفدي على "تويتر": "نحن ندين بأقسى العبارات الجريمة الإرهابية الهمجية الجبانة التي استهدفت الأبرياء في مسجدين في ⁧‫نيوزيلندا‬⁩. رحم الله الضحايا وأنعم على المصابين بالشفاء".

وتعرض مسجدان في مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية في وقت سابق من اليوم، لهجوم بأسلحة نارية أسفر عن مقتل 49 شخصا وجرح العشرات.