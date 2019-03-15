أمن الرباط يوقف مبحوثا عنه .. فر قبل أزيد من أسبوع بعد إصابته برصاص الشرطة

أوقفت مصالح ولاية أمن بالرباط، بناء على معطيات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الخميس، شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة في الجرائم العنيفة، سبق وأن عرض حياة عناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض خلال مناسبتين مختلفتين.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، نشر صباح اليوم الجمعة، بأن دورية للشرطة كانت قد تدخلت، بتاريخ سادس مارس الجاري، من أجل توقيف المشتبه فيه، الذي يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، بدوار الكورة بمدينة الرباط، حيث واجه عناصر الشرطة بمقاومة عنيفة وهاجمهم باستعمال سلاح أبيض عبارة عن سيف، مما اضطر مفتش شرطة ممتاز لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة أصابت المشتبه فيه على مستوى الساق، قبل أن يتمكن من الفرار في حينه.

وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المتواصلة التي باشرتها مصالح الأمن مكنت من رصد تواجده بمنزل أسرته بمنطقة تامسنة ضواحي مدينة تمارة، هذا الأخير قاوم عناصر الشرطة التي انتقلت من أجل ضبطه عبر تحريض كلب من فصيلة شرسة، اضطرت موظف شرطة من أفراد الفرقة لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة أصابت الكلب، مما مكن من تحييد الخطر الناتج عنه، فضلا عن توقيف المشتبه فيه.

وقد تم، حسب البلاغ، وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.