بنشماس يستقيل من قيادة الأصالة والمعاصرة

كشفت مصادر لـ”اليوم 24″ أن حكيم بنشماس، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، قد قدم استقالته شفويا من قيادة الحزب.

وأضافت مصادر الموقع أن اجتماع المكتب السياسي، المنعقد أمس الخميس، عرف غياب عدد كبير من قيادات الحزب، بالإضافة إلى تشنجات كبيرة بين القيادة الحاضرة، مما دفع بن شماس إلى تقديم استقالته.

مصادر الموقع أكدت، أنه رغم الاستقالة التي قدمها الأمين العام يوم أمس، إلا أنه ترأس، اليوم الجمعة، أشغال المجلس الوطني لشبيبة الأصالة والمعاصرة.

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مصادر قيادية اتصل بها “اليوم 24″، قالت وصفت الوضع الذي وصل له “البام” بالكارثي في ضل قيادة بنشماس “عوض أن يلم الشمل في ضل الاختلاق هو من يفرق ونتمنى فعلا استقالته”.

وأضافت مصادر “اليوم 24” أن عدد كبير من قيادات الأصالة والمعاصرة تقاطع اجتماعات المكتب السياسي، بالإضافة إلى اجتماعات التنظيمات الموازية في الحزب.