فرقة القدس للموسيقى العربية "عيشة الحرية" | القدس

القدس - بواسطة محمد عز العرب -
التاريخ: الخميس، 21/ 03/ 2019
الزمان: 21:00
المكان: مركز يبوس الثقافي، القدس
ينظم المعهد الوطني للموسيقى ومركز يبوس الثقافي أمسية موسيقية ضمن فعاليات ليالي القدس، شفق، بدعم من وبالتعاون مع:
الاتحاد الأوروبي، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، مؤسسة التعاون، القنصلية السويدية، مركز تطوير المؤسسات.
فرقة القدس للموسيقى العربية
تأسست الفرقة بمناسبة القدس عاصمة الثقافة العربية عام 2009 كأول إنتاج احترافي موسيقي في مدينة القدس. وتتكون من أساتذة وطلبة المعهد الوطني للموسيقى من قسم الموسيقى العربية. ضم عرضها الأول برنامجًا موسيقيًا مخصصًا لأغاني العصر الذهبي للسينما المصرية باسم "أصوات"، تم تحضيره وعرضه بقيادة الموسيقي الفلسطيني العالمي الشهير سيمون شاهين.
شاركت الفرقة في العديد من المهرجانات والفعاليات منها احتفالية فلسطين للأدب، ومهرجان القدس، ومهرجان ليالي الطرب في قدس العرب، ويوم الثقافة الفلسطيني، بالإضافة إلى جولة عروض في الأردن والبحرين.
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