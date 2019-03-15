٥ سنوات على أرفض: مستمرات/ ون في دعم الرافضين | حيفا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: الجمعة، 22/ 03/2019 الزمان: 12:00 المكان: مقابل سجن عتليت، حيفا Advertisements بمناسبة مرور ٥ سنوات على انطلاقة حراك "أرفض، شعبك بيحميك"، وبالتزامن مع تاريخ الانطلاقة، يدعوكم/ ن حراك "أرفض، شعبك بيحميك" للمشاركة في مظاهرة دعم الرافض على جبل الرافضين، مقابل سجن "عتليت"، قضاء حيفا، وذلك من أجل إيصال أصواتنا إلى الرافضين داخل السجون والتأكيد على الموقف الرافض للتجنيد. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.



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