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حصاد الكنيست الـ20 على أعتاب انتخابات الكنيست الـ21 | رام الله

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القدس - بواسطة محمد عز العرب -  

التاريخ: 20/ 03/ 2019

الزمان: 1:30

المكان: مركز مدار، رام الله

 

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يستضيف مركز مدار عرض دراسة خاصة حول حصاد القوانين العنصرية والمؤيدة للاحتلال والاستيطان في الكنيست الـ20 المنتهية ولايته، وتأثير ذلك على أجواء المعركة الانتخابية والمشهد السياسي والحزبي على أعتاب انتخابات الكنيست 2019.

 يشارك في الندوة كل من: أ‌.برهوم جرايسي ، أ. أنطوان شلحت ، د. هنيدة غانم.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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