حصاد الكنيست الـ20 على أعتاب انتخابات الكنيست الـ21 | رام الله

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

التاريخ: 20/ 03/ 2019

الزمان: 1:30

المكان: مركز مدار، رام الله

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يستضيف مركز مدار عرض دراسة خاصة حول حصاد القوانين العنصرية والمؤيدة للاحتلال والاستيطان في الكنيست الـ20 المنتهية ولايته، وتأثير ذلك على أجواء المعركة الانتخابية والمشهد السياسي والحزبي على أعتاب انتخابات الكنيست 2019.

يشارك في الندوة كل من: أ‌.برهوم جرايسي ، أ. أنطوان شلحت ، د. هنيدة غانم.

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