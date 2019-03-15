السلطات البريطانية تناقش إجراءات حماية المساجد عقب العمل الإرهابي في نيوزيلاندا

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:11 مساءً, 15 مارس 2019 م المناطق - واس أوضح وزير الشؤون الأمنية البريطاني بين ولاس أنه سيعقد بصحبة وزير الداخلية ساجد جافيد في وقت لاحق اليوم لقاء مع مسؤولين بارزين في قسم شرطة مكافحة الإرهاب من أجل مناقشة إجراءات حماية المساجد عقب هجوم نيوزيلاندا الإرهابي الأخير.

وأكد ولاس خلال كلمة له داخل مجلس العموم اليوم أن “الشرطة وأجهزتنا الأمنية في بريطانيا تتعامل مع كل التهديدات ومع جميع الإرهابيين بطريقة واحدة بغض النظر عن المجتمعات أو الدين أو الخلفية التي ينتمون إليها”، واصفاً الهجوم الذي وقع في نيوزلندا اليوم بالـ “بغيض” وأن المملكة المتحدة تقف جنبا إلى جنب مع نيوزيلندا ضد الإرهاب .

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