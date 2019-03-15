فرنسا تستعيد 5 أطفال من مخيمات النازحين بسوريا دون أسرهم

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الجمعة، عودة 5 من الأطفال اليتامى أو المفصولين عن أسرهم الذين كانوا يقاتلون في صفوف تنظيم داعش الإرهابي وتبلغ أعمارهم 5 سنوات أو أقل، كانوا في مخيمات النازحين بشمال شرق سوريا.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن "هؤلاء الأطفال يخضعون لإشراف طبي ونفسي خاص، وتم تسليمهم للسلطات القضائية".



وتابع البيان أنه "تم إعلام الأقارب المعنيين الذين كانوا على اتصال بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية".

وقال مصدر دبلوماسي إن الأطفال الخمسة أعيدوا على متن طائرة تابعة لسلاح الجو الفرنسي.

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وقالت الوزارة "إن فرنسا تشكر قوات سوريا الديمقراطية على تعاونها الذي أتاح هذا الحل، واتخذ القرار بالنظر إلى أوضاع هؤلاء الأطفال الصغار جدا البالغ الهشاشة".





وأضاف المصدر الدبلوماسي، أن أمهات الأطفال توفين وآباءهم إما قتلوا أو مفقودين وأنه قد يتم إعادة عدد آخر من الأطفال لكن لن يسمح للأمهات بالعودة.

وأكدت الخارجية الفرنسية أنه "فيما يخص المواطنين الفرنسيين الرشداء والإرهابيين الذين انضموا إلى داعش، موقف فرنسا لم يتغير ويتمثل في محاكمتهم على الأراضي التي اقترفوا فيها جرائمهم"، مضيفة: "وهي مسألة عدالة وأمن معا".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بدد، كما بدا، آمال أسر فرنسية كانت تطلب منذ عدة أشهر عودة أبنائها لمحاكمتهم في فرنسا، وأحفادهم تحت عنوان حماية الطفولة.