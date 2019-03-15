وزير الخارجية الأمريكي يعلن تقييد إصدار تأشيرات لمحققي «الجنائية الدولية»

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن بلاده ستفرض قيودا على إصدار تأشيرات لمسئولي المحكمة الجنائية الدولية الذين يقومون بالتحقيق مع العسكريين الأمريكيين في أفغانستان.

وأضاف بومبيو – في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة بمقر وزارة الخارجية الأمريكية – أن الولايات المتحدة ترفض التعاون مع المحققين الدوليين الذين اتهمهم بانتهاك سيادة بلاده، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ المزيد من الإجراءات، بما في ذلك فرض عقوبات في حالة الضرورة.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقدت بشدة موقف المحكمة الجنائية الدولية، كما أدان مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، تعرض العسكريين الأمريكيين للتحقيق، مشيرا إلى أن واشنطن لن تتعاون مع المحكمة.

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