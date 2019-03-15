أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم الجمعة، أن أربعة مواطنين باكستانيين أصيبوا فيما لا يزال خمسة آخرون في عداد المفقودين، عقب حادث إطلاق النار الذي استهدف مسجدين في مدينة “كرايست تشيرش” الواقعة شرقي نيوزيلندا.

وقال المتحدث باسم الوزارة “محمد فيصل” – حسبما ذكرت قناة “جيو نيوز” الباكستانية – إن المواطنين المصابين يتلقون العلاج في المستشفيات من الإصابات التي لحقت بهم جراء هذه الهجمات، مشيرا إلى أنه يتم التحقق من هويات المواطنين المفقودين مع السلطات المحلية.

وكان 49 شخصا قد لقوا حتفهم جراء حادث إطلاق النار الذي وقع في وقت سابق اليوم واستهدف مسجدين بمدينة “كرايست تشيرش” الواقعة شرقي نيوزيلندا أثناء صلاة الجمعة.

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كانت هذه تفاصيل خبر باكستان تعلن إصابة وفقدان 9 من رعاياها في الهجوم الإرهابي على مسجدين بنيوزيلندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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