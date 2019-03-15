صلاح يعزي أسر ضحايا هجوم نيوزيلندا

نعى اللاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول، ضحايا الهجوم الذي استهدف اليوم المصلين بمسجدين بمدينة "كريست تشيرش" في نيوزيلاندا، الأمر الذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المصلين.وكتب صلاح عبر "تويتر" معلقًا على الحادث: "أنباء مروعة جاءت من نيوزيلندا هذا الصباح.. أتقدم بأحر التعازي إلى أسر الضحايا الأبرياء الذين فقدوا أرواحهم في هذا الشر البغيض".

شن مسلحون اليوم الجمعة هجومًا مُميتا على مدينة كرايستشيرش بجنوب نيوزيلندا، ما أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 49 قتيلاً وإصابة العشرات بجروح خطيرة.

وقالت مفوض الشرطة النيوزيلندية إن الهجوم المسلح الذي...