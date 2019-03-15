الرئيس عون دان مجزرة المسجدين في نيوزيلندا

أبرق رئيس الجمهورية ميشال عون الى رئيسة وزراء نيوزلندا جاسيندا ارديرن معزيا بضحايا الهجومين الارهابيين اللذين استهدفا مسجدين في نيوزلندا"،مشيراً إلى أن "لبنان الرسمي والشعبي الذي عانى طويلا من الارهاب ونجح في التغلب عليه بفعل ما بذله من تضحيات، يشاطركم الامكم واحزانكم على ضحايا الهجومين المفجعين، ويقف متضامنا معكم في محنتكم الاليمة"، داعيا الى "تضافر الجهود الدولية لمواجهة الخطر المتنامي للارهاب الذي لا دين ولا عرق ولا وطن له واني، باسمي الشخصي وباسم الشعب اللبناني، اتقدم منكم، ومن خلالكم الى حكومتكم وشعبكم الصديق، باحرالتعازي بالضحايا"، متمنيا "ان يمن الله على الجرحى بالشفاء العاجل، وان يحفظ بلادكم وشعبكم بعيدا عن اي مكروه".

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