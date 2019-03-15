لفت المبعوث الأميركي الخاص بشأن سوريا جيمس جيفري إلى أنه "ليس هناك جدول زمني لانسحاب القوات الأميركية من سوريا"، مشيراً إلى "اننا نعتقد أن هناك ما بين 15 ألفا إلى 20 ألفا من أتباع "داعش" في سوريا والعراق كثير منهم في خلايا نائمة".

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كانت هذه تفاصيل خبر مبعوث أميركا الخاص بشأن سوريا: ليس هناك جدول زمني لانسحاب قواتنا من سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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