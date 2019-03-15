رئاسة تركيا: أردوغان يقرر إرسال نائبه ووزير الخارجية لنيوزلندا إثر الهجوم الإرهابي

أفادت الرئاسة التركية بأن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قرر إرسال نائبه ووزير خارجية بلاده على رأس وفد إلى نيوزيلندا، إثر الهجوم الإرهابي على المسجدين هناك".

وكانت قد أعلنت الشرطة النيوزيلندية عن وقوع هجوم على مسجدين مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا اليوم الجمعة، الذي أسفر عن مقتل 49 شخصا وإصابة العشرات.