رئيس البرلمان التركي: الأحداث الإرهابية لن تنتهي ما لم ينته الهجوم على الإسلام

أكد رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، تعليقا على هجوم نيوزيلندا، أن "هذه الأحداث الإرهابية لن تنتهي قبل انتهاء المناخ السام الذي يتسبب بالهجوم على الإسلام، واستهتار بعض الحكومات الغربية بمعاداة الإسلام".
وخلال تصريح صحفي، لفت شنطوب إلى أنه "مقابل هذا النبأ المؤلم، سيكون موقف كل إنسان بغض النظر عن دينه وقومه ومعتقده وعن القيم التي يتبناها، هو الغضب ضد الإرهاب".
وأوضح أنه إذا "أراد المسلمون أن تنتهي الهجمات الإرهابية التي تستهدفهم وتستهدف دينهم، عليهم أن يجتمعوا دون شروط وأن يتحركوا سوية، وإلا فإن المشهد مع مرور كل يوم يصبح أكثر دموية وأكثر خطورة".
وكانت السلطات النيوزيلندية قد أعلنت عن مقتل 49 شخصاً وإصابة 48 آخرين خلال إطلاق نار داخل مسجدين خلال صلاة الجمعة في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا.
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