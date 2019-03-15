دانون: إسرائيل ستستخدام قوة لا هوادة فيها ضد الفلسطينيين بغزة

هدد المندوب الإسرائيلي الدائم لدي الأمم المتحدة السفير داني دانون بـ"استخدام اسرائيل لقوة لا هوادة فيها ضد الفلسطينيين"، مطالباً بأن "يشجب حماس لإطلاقها الصواريخ على إسرائيل والاعتراف بها كمنظمة إرهابية". وأكد أنه "ستتخذ إسرائيل كل الإجراءات اللازمة لحماية نفسها ومواطنيها"، معتبرا أن "حماس" "تحاول إيذاء إسرائيل وستواجه بقوة لا هوادة فيها".

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