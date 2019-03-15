الحكومة البريطانية تنكس الأعلام حدادا على ضحايا هجوم نيوزيلندا

أعلنت الحكومة البريطانية، في بيان، أنه "سيتم تنكيس الأعلام في دواننغ ستريت، مبنى مجلس الوزراء، ومبنى وزارة الخارجية اليوم الجمعة احتراما لمن فقدوا حياتهم وكافة من تضرروا من الهجمات في نيوزيلندا، كما سيتم تنكيس الأعلام في المنشآت بالخارج بمنطقة جنوب المحيط الهادي".

وكانت السلطات النيوزيلندية قد أعلنت عن مقتل 49 شخصاً وإصابة 48 آخرين خلال إطلاق نار داخل مسجدين خلال صلاة الجمعة في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا.

وأعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلاندية جاسيندا أرديرن أنه "تقرر رفع درجة التهديد الأمني لأعلى مستوى"، مؤكدة أن "الشرطة ألقت القبض على أربعة لهم آراء متطرفة لكنهم لم يكونوا على أية قائمة من قوائم المراقبة".