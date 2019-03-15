أمير قطر في برقية لحاكمة نيوزيلندا: نستنكر بشدة الهجوم الإرهابي

بعث أمير قطر تميم بن حمد، برقية إلى الحاكمة العامة لنيوزيلندا، باتسي ريدي أعرب فيها عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الذي وقع بمسجدين في مدينة كرايست تشيرش.

وأكد أمير قطر، في البرقية، على موقف دولة قطر الثابت من نبذ الإرهاب والتطرف مهما كانت الدوافع والأسباب.

وقدم تعزيته في الضحايا الأبرياء، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وكانت السلطات النيوزيلندية قد أعلنت عن مقتل 49 شخصاً وإصابة 48 آخرين خلال إطلاق نار داخل مسجدين خلال صلاة الجمعة في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا.