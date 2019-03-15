شدّد ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في برقية عزاء ومواساة لحاكمة نيوزيلندا باتسي ريدي، في ضحايا الهجوم الإرهابي الّذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش، على "أنّنا ندين بكلّ شدّة هذا العمل الإجرامي المشين، مؤكّدين مساندتنا لبلادكم الصديق في هذا العمل الإرهابي الّذي تدينه كلّ الأديان والأعراف والمواثيق الدولية".
بدوره، لفت ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في برقية عزاء ومواساة مماثلة، إلى أنّه "بلغني خبر الهجوم الإرهابي وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإنّني أعبّر لكم عن تنديدي واستنكاري لهذا العمل الجبان الّذي تدينه كلّ الأديان والأعراف والمواثيق الدولية".
كانت هذه تفاصيل خبر ملك السعودية وولي عهده دانا الهجوم الإرهابي في نيوزيلندا وعزيا بضحاياه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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