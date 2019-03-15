ملك السعودية وولي عهده دانا الهجوم الإرهابي في نيوزيلندا وعزيا بضحاياه

شدّد ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في برقية عزاء ومواساة لحاكمة نيوزيلندا باتسي ريدي، في ضحايا الهجوم الإرهابي الّذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش، على "أنّنا ندين بكلّ شدّة هذا العمل الإجرامي المشين، مؤكّدين مساندتنا لبلادكم الصديق في هذا العمل الإرهابي الّذي تدينه كلّ الأديان والأعراف والمواثيق الدولية".

بدوره، لفت ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في برقية عزاء ومواساة مماثلة، إلى أنّه "بلغني خبر الهجوم الإرهابي وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإنّني أعبّر لكم عن تنديدي واستنكاري لهذا العمل الجبان الّذي تدينه كلّ الأديان والأعراف والمواثيق الدولية".