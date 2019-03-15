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ملك السعودية وولي عهده دانا الهجوم الإرهابي في نيوزيلندا وعزيا بضحاياه

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شدّد ملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في برقية عزاء ومواساة لحاكمة نيوزيلندا باتسي ريدي، في ضحايا الهجوم الإرهابي الّذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش، على "أنّنا ندين بكلّ شدّة هذا العمل الإجرامي المشين، مؤكّدين مساندتنا لبلادكم الصديق في هذا العمل الإرهابي الّذي تدينه كلّ الأديان والأعراف والمواثيق الدولية".

بدوره، لفت ولي العهد السعودي الأمير ، في برقية عزاء ومواساة مماثلة، إلى أنّه "بلغني خبر الهجوم الإرهابي وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإنّني أعبّر لكم عن تنديدي واستنكاري لهذا العمل الجبان الّذي تدينه كلّ الأديان والأعراف والمواثيق الدولية".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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