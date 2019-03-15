دعا رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي، كمال قليجدار أوغلو، الدول الغربية إلى "القيام بواجباتها ضد الإسلاموفوبيا"، مشيراً إلى "اننا لا نقبل باليأس في مواجهة الإسلاموفوبيا وخطاب الكراهية، وندعو الدول الغربية للقيام بواجباتها في هذا الشأن".
وأكد أن "جريمة إرهابية كبيرة ارتكبت ضد البشرية في نيوزيلندا"، مشيراً إلى أن "إرهابي أطلق النيران على المصلين في المسجد"، معربا عن تعازيه لأسر الضحايا".
كانت هذه تفاصيل خبر "الشعب الجمهوري" التركي يدعو الغرب للقيام بواجباتها ضد الإسلاموفوبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.