"الشعب الجمهوري" التركي يدعو الغرب للقيام بواجباتها ضد الإسلاموفوبيا

دعا رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي، كمال قليجدار أوغلو، الدول الغربية إلى "القيام بواجباتها ضد الإسلاموفوبيا"، مشيراً إلى "اننا لا نقبل باليأس في مواجهة الإسلاموفوبيا وخطاب الكراهية، وندعو الدول الغربية للقيام بواجباتها في هذا الشأن".

وأكد أن "جريمة إرهابية كبيرة ارتكبت ضد البشرية في نيوزيلندا"، مشيراً إلى أن "إرهابي أطلق النيران على المصلين في المسجد"، معربا عن تعازيه لأسر الضحايا".