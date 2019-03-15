أفادت "وكالة الصحافة الفرنسية" بأن شركة "بوينغ" لصناعة الطائرات ستغير نظام منع السقوط في طائرات "ماكس 737" خلال عشرة أيام.
وكانت عدد من دول العالم بينها لبنان قد منعت مرور طائرات "بوينغ ماكس 737" في مجالها الجوي أو الهبوط في مطاراتها.
واوضح مصدران للوكالة أن هذا القرار لا يعني ان الطائرة الاثيوبية المنكوبة تحطمت للسبب نفسه، علما بأن صندوقيها الأسودين لا يزالان قيد التحليل من جانب السلطات الفرنسية، علماً ان ظروف الحادثين متشابهة.
وجاء هذا القرار بعد سقوط طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية من الطراز نفسه ما أدى إلى مقتل جميع ركابها الـ 157.
كانت هذه تفاصيل خبر أ.ف.ب: بوينغ ستغير نظام منع السقوط في طائرات ماكس 737 خلال 10 أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.