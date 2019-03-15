أ.ف.ب: بوينغ ستغير نظام منع السقوط في طائرات ماكس 737 خلال 10 أيام

أفادت "وكالة الصحافة الفرنسية" بأن شركة "بوينغ" لصناعة الطائرات ستغير نظام منع السقوط في طائرات "ماكس 737" خلال عشرة أيام.

وكانت عدد من دول العالم بينها لبنان قد منعت مرور طائرات "بوينغ ماكس 737" في مجالها الجوي أو الهبوط في مطاراتها.

واوضح مصدران للوكالة أن هذا القرار لا يعني ان الطائرة الاثيوبية المنكوبة تحطمت للسبب نفسه، علما بأن صندوقيها الأسودين لا يزالان قيد التحليل من جانب السلطات الفرنسية، علماً ان ظروف الحادثين متشابهة.

وجاء هذا القرار بعد سقوط طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية من الطراز نفسه ما أدى إلى مقتل جميع ركابها الـ 157.