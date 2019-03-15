الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر تدين مجزرة المسجدين في نيوزيلندا

دانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية "الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش جنوبي نيوزيلندا"، مؤكدةً "نرفض بشدة لكل أشكال العنف ضد أي إنسان أيا كان معتقده أو جنسه أو جنسيته، متوجهين إلى الله أن يمنح عزاء وسلاما لأهالي الشهداء الذين سفكت دماؤهم ونصلي أن يمن الله بالشفاء العاجل على المصابين، ويعطي طمأنينة للذين روعهم هذا الحادث الأليم ونصلي أيضا لأجل كل النفوس المريضة بأمراض التعصب والتشدد والكراهية لكي يتعافوا ويستفيقوا فتعود إليهم إنسانيتهم المفقودة. وليبسط الرب بيده العزيزة مظلة السلام والطمأنينة على العالم أجمع، فهو ضابط الكل القادر على كل شيء".

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