إكتشاف سرقة للتيار الكهربائي من قبل شخصين في صيدا

تمكنت فرق شركة مراد للخدمات الكهربائية بالتعاون مع مؤسسة كهرباء لبنان من إكتشاف سرقة للتيار الكهربائي من قبل شخصين من آل المصري وآل فقيه في صيدا. وبناء لإشارة النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب، تم تسطير مذكرتي توقيف بحق صاحبي المولدات المتورطين بهذه القضية واللذين فرا الى جهة مجهولة.

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