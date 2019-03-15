إعلان إبراء ذمة بارودي من أموال نقابة الفنانين

عقدت النقيبة السابقة للفنانين المحترفين سميرة بارودي واعضاء مجلس النقابة الحالي علي رضا وأحمد دوغان وفرنسوا رحمة، مؤتمرا صحافي، في دار نقابة الصحافة، بحضور نقيب الصحافة عوني الكعكي وعدد من الفنانين، لاعلان مضمون قرار الخبير المالي الملكف تدقيق حسابات النقابة وقرار المديرية العامة للتعاونيات في وزارة الزراعة بشأن الاتهامات المساقة ضد بارودي في قضايا اختلاس اموال النقابة واساءة ائتمان.

وشكر الفنان احسان صادق للنقابة استضافة المؤتمر، مؤكدا ان "طريق الحق هي بالقانون وبسلاح الحق".

بدوره، شدد الكعكي على أن "النقابة مفتوحة للجميع الى اي جهة انتموا، للتعبير عن آرائهم بحرية"، مشيراً إلى أن "هناك ثروات فنية في بلدنا لكن الفنانين لا يحصلون على حقوقهم رغم بعض التحسن، ونأمل الوصول الى وضع افضل".