السجن سنة لمتهم بجرم التواصل مع الناطق بإسم الجيش الإسرائيلي

أدانت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبدالله، المتهم "مصطفى. د"، بجرم التواصل مع الناطق بإسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي ومع إحدى الضابطات الإسرائيليات، وأَنزلت به عقوبة السجن لمدّة سنة. وكان المحكوم قد عرض على أدرعي والضابطة الإسرائيلية عبر تطبيق "فايسبوك" تزويدهما بمعلومات أمنية عن لبنان، مُبديًا إعجابه بدولة إسرائيل، لكنّ عرضه لم يلقَ تجاوبًا.

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