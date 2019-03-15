التقى رئيس "حزب الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل، في بيت الكتائب المركزي في الصيفي، السفير التركي في لبنان هاكان تشاكيل في زيارة تعارف.
وحضر اللقاء الوزير السابق آلان حكيم ومنسق العلاقات الخارجية في الحزب مروان عبد الله، وكانت مناسبة لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع على الساحتين المحلية والإقليمية.
وركّز تشاكيل بعد الاجتماع، على أنّه "تربط لبنان وتركيا علاقات تاريخية، و"حزب الكتائب" هو أحد أهمّ أعمدة الحياة السياسية في لبنان وتربطنا بالحزب علاقات راسخة"، لافتًا إلى "أنّني أبلغت الجميل أن تركيا ترغب في توطيد العلاقات مع "الكتائب"، كما مع الأحزاب اللبنانية".
كانت هذه تفاصيل خبر سفير تركيا عرض مع الجميل للأوضاع العامة: نرغب بتوطيد العلاقات مع الأحزاب اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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