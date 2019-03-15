الجيش: تفكيك شبكة لترويج المخدرات وتوقيف الرأس المدبر لها في عمشيت

أعلنت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه، أنّ "في إطار ملاحقة تجار المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد سلسلة توقيفات بتواريخ مختلفة لعدد من المروّجين، منهم (م. الميقاتي- ب. جبرايل- ب. غصوب- م. التلاوي)، وآخرها بتاريخه، تمكّنت مديرية المخابرات من تفكيك الشبكة الكاملة لترويج المخدرات وتوقيف الرأس المدبّر لها في محلة عمشيت، السوري متري الزين الملقب بـ"هتلر"، وبرفقته المدعوة سولنج زعيتر".
أوضحت في بيان، "أنّها ضبطت بحوزته كمية كبيرة من المخدرات، بالإضافة إلى أسلحة حربية وعملة نقدية مزوّرة"، مبيّنةً أنّ "التحقيقات قد بوشرت بإشراف القضاء المختص".
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