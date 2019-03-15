اعتصام في بر الياس تضامنا مع الجمال الموقوف في قضية تزوير شهادات

نفذ اهالي بلدة برالياس في البقاع الاوسط اعتصاما تضامنيا في ساحة الساعة في البلدة مع مدير عام التعليم العالي السابق احمد الجمال الموقوف في قضية تزوير الشهادات تحت شعار "الدكتور احمد الجمال يمثلنا" .
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