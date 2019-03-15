العاهل السعودي وولي العهد يدينان هجوم نيوزيلندا الإرهابي: تدينه كل الأديان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

أدان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، العمل الإرهابي الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا، بوصفه "جبان وتدينه كل الأديان"، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية "العربية".

وشن مسلحون هجومًا على مسجدين في مدينة كرايستشيرش، أسفر عن مقتل 49 شخصًا على الأقل وإصابة العشرات من بينهم مواطن سعودي، كانوا يستعدون لأداء صلاة الجمعة.

وأدانت حكومات العالم العربي والإسلامي والعالمي الهجوم المُسلح، ووصفوه بالشيء المُقزز، مؤكدين على رفضهم للإرهاب بكل أشكاله وصوره وأيا كان مصدره، ودعت حكومات العالم نيوزيلندا إلى معاقبة منفذي الهجوم بقسوة.

وقالت الشرطة النيوزيلندية إن الهجوم المسلح الذي استهدف مسجد النور ومسجد لينوود في كرايستشيرش، جنوب البلاد، اليوم الجمعة، كان مُخططًا له بشكل جيد.

وقالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، إن التفاصيل بشأن الهجومين لا تزال غير واضحة، ولكنها اعتبرت الحادث "أسوأ يوم شهدته نيوزيلندا".

وحسب الشرطة فإن أكثر من 40 شخصا قضوا نحبهم في الهجوم على مسجد النور، كما قتل سبعة آخرين في الهجوم على مسجد لينوود. وتوفي أحد الضحايا في مستشفى كرايستشيرش.

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