المرور : غلق جزئى لشارع جامعة الدول العربية لمدة 3 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن تحويلات مرورية بشارع جامعة الدول العربية لمدة ثلاث سنوات؛ لإنشاء هواية محطة مترو الأنفاق.

وتستلزم أعمال الإنشاء غلق جزئي لشارع جامعة الدول العربية في الاتجاه القادم من شارع السودان اتجاه ميدان النصر، بداية من المنطقة المواجهة لنقطة شرطة الأوقاف بطول 250 مترا وعرض 15 مترا متغير الأبعاد وذلك حتى المنطقة المواجهة لمبنى الأسواق الحرة مع ترك حارة مرورية لحركة السيارات بدون تحويلات مرورية بدءا من اليوم الجمعة ولمدة 3 سنوات.

ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال بنشر اللوحات الإرشادية والمرورية بنطاق الأعمال بالكامل، وتعيين الخدمات المرورية، لمساعدة قائدي المركبات في الاتجاهات الجديدة.