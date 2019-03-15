وزير الأوقاف: المواطنة المتكافئة في الحقوق والتضحيات حائط صد منيع أمام الإرهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أكد وزير الاوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن المواطنة المتكافئة في الحقوق والواجبات والتضحيات هى حائط الصد المنيع أمام كل قوى الإرهاب والشر واستهداف الوطن، مبينًا أن مصدر الشرائع السماوية واحد وأنها تدعو جميعا إلى القيم الانسانية.

وقال جمعة، في بيان اليوم: "قد تختلف الشرائع في العبادات وطريقة أدائها وفق طبيعة الزمان والمكان، لكن الأخلاق والقيم الإنسانية التي تكون أساسًا للتعايش لم تختلف في أي شريعة من الشرائع أو ملة من الملل".

وتابع: "أننا نعمل في ظل المشتركات الإنسانية والوطنية من إعلاء قيم العدل، والتسامح، والوفاء بالعهد، وأداء الأمانة، والصدق في الأقوال والأفعال، وبر الوالدين، وحرمة مال اليتيم، ومراعاة حق الجوار، والكلمة الطيبة".