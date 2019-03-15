بسبب “الشهب” و”الشغب”.. الجامعة تنزل عقوبات وغرامات مالية ثقيلة على مجموعة من الأندية

أنزلت اللجنة المركزية للتأديب والروح الرياضية، التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الخميس، عقوبات ثقيلة بعدد من الأندية، بسبب استعمال جماهيرها للشهب الصناعية، بالإضافة إلى أعمال “الشغب” التي عرفتها مباراة أولمبيك خريبكة والجيش الملكي، عن الجولة 21، كما قررت ايضا توقيف اللاعب بدر كشاني، مهاجم حسنية أكتادير لمباراتين نافذتين.

وأصدرت اللجنة المذكورة، بلاغا رسميا، تكشف فيه الكرارات العقابية التي اتخذتها، والمتمثلة في:

توقيف بدر كشاني، لاعب نادي حسنية أكادير، لمباراتين نافذتين للعبه العنيف اتجاه الخصم في المباراة التي جمعت فريقه بنادي النهضة البركانية، وذلك بناء على المادة 85 من قانون العقوبات.

▪ تغريم نادي الجيش الملكي مبلغ 50 ألف درهم، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية واقتحام مشجعيه أرضية الملعب مما أدى توقيف المباراة التي جمعته بنادي أولمبيك خريبكة مع تسجيل حالة العود، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات.

▪ تغريم نادي أولمبيك خريبكة مبلغ 50 ألف درهم، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية واقتحام مشجعيه أرضية الملعب مما أدى إلى توقيف المباراة التي جمعته بنادي الجيش الملكي، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات.

▪ تغريم نادي أولمبيك أسفي مبلغ 30 ألف درهم، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية في المباراة التي جمعته بنادي الدفاع الحسني الجديدي مع تسجيل حالة العود، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات.

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▪ تغريم نادي الدفاع الحسني الجديدي مبلغ 30 ألف درهم، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية في المباراة التي جمعته بنادي أولمبيك أسفي مع تسجيل حالة العود، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات.

▪ تغريم نادي مولودية وجدة مبلغ 30 ألف درهم، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية في المباراة التي جمعته بنادي الفتح الرياضي مع تسجيل حالة العود، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات.

▪ تغريم نادي النهضة البركانية مبلغ 2000 درهما، لجمعه أربعة إنذارات في المباراة التي جمعته بنادي حسنية أكادير، وذلك بناء على المادة 89 من قانون العقوبات.

▪ تغريم نادي يوسفية برشيد مبلغ 2000 درهما، لجمعه أربعة إنذارات في المباراة التي جمعته بنادي سريع واد زم، وذلك بناء على المادة 89 من قانون العقوبات.