العدل والإحسان أول المنددين بالهجوم الإرهابي في نيوزيلاندا

بعد العملية الإرهابية التي استهدفت مسجدين في نيوزيلاندا وخلفت 49 قتيلا، خرجت جماعة العدل والإحسان، ببلاغ تنديني.

وقالت الجماعة في بلاغ لها صباح اليوم الجمعة، أصدره مكتب العلاقات الخارجية لمجلس الإرشاد، إنها تابعت ببالغ الحزن والأسى الجريمة الإرهابية البشعة التي وقعت اليوم الجمعة في مسجدين بنيوزلاندا، وراح ضحيتها 49 شخصا قتلوا بدم بارد وعلى المباشر، إضافة إلى عشرات الجرحى.

وعبرت الجماعة عن إدانتها الشديدة للهجوم الإرهابي مقدمة التعازي لأسر وأهالي الضحايا، آملة “أن ينزل القتلى منازل الشهداء في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وأن يعجل سبحانه بالشفاء للجرحى”.

ولم تفوت الجماعة الفرصة لبعث رسائل سياسية في بيانها بإثارة الانتباه إلى أن “مثل هذه الجرائم غالبا ما تجد تربتها الخصبة في خطابات ومواقف الحقد والبغض والكراهية والعنصرية تجاه الآخرين، وأن وحدها التربية على قيم التعايش والتراحم والتسامح ونبذ العنف واحترام الخصوصيات قمينة بأن تحد، إلى جانب اليقظة الأمنية والتطبيق الصارم للقانون، من مثل هذه الكوارث التي لا تمت للإنسانية بصلة”.

يشار إلى أن الهجوم الإرهابي الذي استهدف مصلين في مسجدين في نيوزيلاندا صباح اليوم الجمعة، أودى بياة 49 قتيلا وحوالي عشرين جريحا، فيما سجل ضحايا من جنسيات عربية مختلفة، ليس بينهم مغاربة