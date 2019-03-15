العثماني يدين هجوم نيوزيلاندا ويصفه بـ”الإجرامي والإرهابي”

خرج رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بعد ظهر اليوم الجمعة، للتنديد بالهجوم الإرهابي الذي عرفته نيوزيلاندا، وأودى بحياة 49 شخصا.

وقال العثماني في تدوينة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “على إثر الحادث المأساوي الذي أدى لمقتل وإصابة العشرات اليوم الجمعة في اعتداء مسلح على مسجدين بمدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، نترحم على أرواح الضحايا ونتقدم بأحر التعازي لأهاليهم”.

وعبر العثماني عن إدانة المغرب للهجوم الإرهابي، مؤكدا أن ما عرفته نيوزيلاندا صباح اليوم الجمعة هو عمل إجرامي وإرهابي.

يشار إلى أن العالم استيقظ اليو مالجمعة على فاجعة مجزرة في نيوزيلاندا بعد هجوم إرهابي نفذه مسلح على مسجدين وأودى بحياة 49 من المصلين، وهو الهجوم الطي بثه منفذه مباشرة على حسابه بشبكات التواصل الاجتماعي، وسط إدانة دولية، وتشبث من المسؤولين في نيوزيلاندا بوصفه بـ”الإرهابي”.