إطلاق فعاليات "شباب لايف" | رام الله

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

التاريخ: 21/ 03/ 2019

الزمان: 10:30

المكان: متحف محمود درويش، رام الله

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يستضيف متحف محمود درويش مركز المعلومات العربي للفنون الشعبية (الجنى) من لبنان، بالتعاون مع أكاديمية دويتشه فيلهه من ألمانيا، ومؤسسة الخط في تونس، في حفل إطلاق مشروع "شباب لايف" في فلسطين.

"شباب لايف" هو برنامج لتمكين الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يعمل على إتاحة فرصة للشباب والشابات للتعبير عن أنفسهم من خلال الميديا في ست دول هي المغرب، الجزائر، تونس، لبنان، فلسطين والأردن بدعم من الاتحاد الأوروبي ووزارة الخارجية الألمانية.



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