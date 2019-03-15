السينابتيك في فتوش | حيفا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: الجمعة، 22/ 03/ 2019 الزمان: 21:00 المكان: بار فتوش، حيفا. Advertisements يستضيف بار فتوش في حيفا الرابر الأردني "السينابتيك"، في أمسية موسيقيّة يشارك فيها محمود جريري، بدر عازم وياسمينا أبو نصار. السينابتيك رابر أردني حصل ألبومه الأول "أم الموجات" على أكثر من مليوني استماع على الإنترنت، واختارته "معازف" كأحد أفضل ألبومات الموسيقى البديلة لعام 2018. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

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