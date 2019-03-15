مسرحية القنديل الصغير لغسان كنفاني | بيرزيت

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: الخميس، 31/ 03/ 2019 الزمان: 18:00 المكان: جامعة بيرزيت، بيرزيت. تستضيف جامعة بيرزيت عرضًا لمسرحية القنديل الصغير، لغسان كنفاني، من إخراج أحمد طوباسي، وأداء حنّة الحاج حسن، رنين عودة، شهد سمارة، خليل البطران، معتصم أبو حسن، أيمن حسنين، وأحمد طوباسي. Advertisements طاقم المسرحية

تصميم وتنفيذ الديكور: أحمد مطاحن.

تصميم وتنفيذ الإضاءة: عدنان نغنغية.

الصوت: سامي السعدي.

أزياء: دولت شعبان.

تصوير ودعاية: محمد معاوية.

منتج: مصطفى شتا -إنتاج مسرح الحرية 2019.

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