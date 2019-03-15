بسبب ديزني: مينا مسعود "فخر العرب القادم"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نجح الممثل مينا مسعود، الكندي مصريُ الأصل، بخلق مكانة خاصة له في الصدارة نحو العالمية، بعد عالمية لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح والممثل المصري رامي مالك، بعد ظهوره علة ملصق فيلم "علاء الدين".

ملصق فيلم علاء الدين

إنتاج "ديزني" 2019​​​​

مينا مسعود هو ممثل كندي من أصل مصري، ولد في 17 سبتمبر 1992 في القاهرة لأبوين مصريين، وترعرع في أونتاريو بكندا، وانتقل للعيش بين مدينة تورينتو، ومدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

صورة لمينا مسعود من حسابه على "تويتر"

وبدأت انطلاقته الفنية عام 2011 من خلال فيلم "وات هابينز نيكست"عام 2011، وقد نال شهرة واسعة بعد انضمامه لفريق عمل المسلسل الكندي الأمريكي "أوبين هارت" والذي أنتج عام 2015. . شارك في فيلم "ستيرنج بات ترو"، مع الممثلة الأمريكية إيمي ريان والممثلين الأمريكيين جريج كينير ونيك روبينسون، ووقع عليه الاختيار لتجسيد شخصية علاء الدين من خلال إعادة اﻹنتاج التي قدمتها ديزني لفيلم "علاء الدين" في عام 2019.

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إعلان فيلم علاء الدين



وظهر مسعود على ملصق الفيلم بجانب الممثل الأميركي ويل سميث، الذي يؤدي دور الجني الأزرق، بالإضافة إلى الممثلة البريطانية نعومي سكوت، وهي تمثل دور حبيبة علاء الدين.

واحتفى المصريون بمينا كعادتهم بالاحتفاء بالمواهب الفنية المصرية حين تقترن بالعالمية بتلقيبه بـ "فخر العرب القادم".