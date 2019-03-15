جريمة فكر | رام الله

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: السبت، 23/ 03/ 2019 الزمان: 18:30 المكان: بيت أرضي، رام الله Advertisements جريمة فكر (Thoughtcrime) هي فعالية لإلقاء النصوص الشعرية بشكل فنّي، يستضيفها هذه المرّة "بيت أرضي" في رام الله. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

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