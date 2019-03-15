قرعة الدوري الأوروبي: مهمة سهلة لتشيلسي واختبار صعب لآرسنال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سحبت بعد ظهر اليوم، الجمعة، قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي، في مقر الاتحاد الأوروبي بمدينة نيون السويسرية.
وأسفرت القرعة عن مواجهة من العيار الثقيل، بالإضافة إلى صدام إسباني خالص.
وتأهل إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي كل من تشيلسي وآرسنال الإنجليزيين، فياريال وفالنسيا الإسبانيين، بنفيكا البرتغالي، نابولي الإيطالي، آينتراخت فرانكفورت الألماني وسلافيا براغ التشيكي.
وأسفرت القرعة عن مواجهة قوية بين نابولي وآرسنال، فيما شهدت مواجهة إسبانية خالصة بين فياريال وفالنسيا.
قرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي:
نابولي (إيطاليا) – آرسنال (إنجلترا)
فياريال (إسبانيا) – فالنسيا (إسبانيا)
بنفيكا (البرتغال) – آينتراخت فرانكفورت (ألمانيا)
سلافيا براغ (التشيك) – تشيلسي (إنجلترا)
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