محمد بن زايد يدعو العالم لمحاربة الكراهية والتعصب

دعا الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، العالم من بلد التسامح "الإمارات" لمحاربة الكراهية والتعصب.



وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدة له على صفحته الرسمية بـ"تويتر"، اليوم الجمعة، أن المحبة والتعايش بين البشر هما طوق النجاة للإنسانية من هذا الخطر الداهم.

وقال الشيخ محمد بن زايد: "نعزي أسر ضحايا جريمة الكراهية المقيتة التي أزهقت أرواحاً بريئة مسلمة كانت تؤدي صلاة الجمعة بنيوزيلندا.. ندعو العالم من بلد التسامح لمحاربة الكراهية والتعصب ونؤكد أن المحبة والتعايش بين البشر هما طوق النجاة للإنسانية من هذا الخطر الداهم".

و أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة حادث إطلاق النار الذي استهدف مسجدين وسط مدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا، وأدى إلى سقوط عشرات الأبرياء بين قتيل وجريح.

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وجددت الخارجية الإماراتية في بيان، الجمعة، موقفها الثابت والرافض للإرهاب بكل أشكاله، معبرة عن تعازيها للحكومة النيوزيلندية وأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت السلطات النيوزيلندية احتجاز 4 مشتبهين بهم في الحادث الإرهابي الذي وقع الجمعة بمدينة كرايستشيرش واستهدف مسجدين، وهو أول حادث يرتكب ضد دار عبادة في نيوزيلندا.

ووصفت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن ، الهجوم بأنه أحد أحلك الأيام في تاريخ البلاد، فيما أعربت ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية عن بالغ حزنها وأسفها جراء تلك الأعمال المروعة التي شهدتها نيوزيلندا.