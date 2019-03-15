انت الان تتابع السعودية تعلن إصابة أحد مواطنيها في هجوم نيوزيلندا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
هجوم نيوزيلندا
أعلنت سفارة السعودية في نيوزيلندا، إصابة أحد رعاياها بجروح في حادث الهجوم على المسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، وقالت السفارة، إنه «في إطار متابعتها لحادثي إطلاق النار في مسجدين بمدينة كرايست تشيرش في الجزيرة الجنوبية أثناء صلاة الجمعة لهذا اليوم، وما نتج عنه من قتلى وإصابات، تبين إصابة مواطن سعودي بجروح، وتم الاطمئنان على صحته وسلامته»، إذ أهابت السفارة بكافة مواطنيها المتواجدين في مدينة كرايست تشيرش بضرورة توخي الحيطة والحذر وأهمية متابعة ما تصدره السلطات المحلية من تعليمات بهذا الشأن والبقاء في المنازل، وفقا لروسيا اليوم.
وكانت شرطة نيوزيلندا أهابت بجميع المساجد في البلاد إغلاق أبوابها حتى إشعار آخر على خلفية اعتداء مسجدي مدينة كرايست تشيرش، اليوم الجمعة، الذي راح ضحيته 40 شخصا. وقالت الشرطة: «في هذه المرحلة لا نستطيع التعليق على الدوافع المحتملة للمهاجمين أو أسباب اعتدائهم، لكننا طلبنا من جميع المساجد في البلاد
وكانت شرطة نيوزيلندا أهابت بجميع المساجد في البلاد إغلاق أبوابها حتى إشعار آخر على خلفية اعتداء مسجدي مدينة كرايست تشيرش، اليوم الجمعة، الذي راح ضحيته 40 شخصا.
وقالت الشرطة: «في هذه المرحلة لا نستطيع التعليق على الدوافع المحتملة للمهاجمين أو أسباب اعتدائهم، لكننا طلبنا من جميع المساجد في البلاد إغلاق أبوابها وأوصينا المصلين بالامتناع عن ارتياد المساجد حاليا».
وأعلنت شرطة لوس أنجلوس أنها كثفت دورياتها حول المساجد في المدينة، كما أعلنت شرطة سان فرانسيسكو تبني إجراءات أمنية وقائية في محيط مساجد المدينة كذلك.
وكانت وسائل إعلام نيوزيلندية، قد قالت، إن عددا من القتلى سقطوا بإطلاق نار استهدف "موقعين" في مدينة كرايست تشيرش.
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