انت الان تتابع رئيس وزراء أستراليا يدين الهجوم على مسجدي نيوزيلندا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أدان رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، اليوم الجمعة، حادث إطلاق نار على مسجدين اثنين بمدينة "كرايست تشيرش" بشرق نيوزيلندا في أثناء صلاة الجمعة. وقال موريسون، في تصريحات نقلها تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "أود أن أعرب عن خالص عزائي للضحايا النيوزيلنديين المسلمين الذين لقوا حتفهم في هذا الهجوم الغاشم". وأضاف أن هيئات التحقيق الأسترالية تعمل عن كثب مع السلطات النيوزيلندية بهدف دعم نيوزيلندا، مشيرا إلى أن هيئات التحقيق الأسترالية منوطة بالتحقيق مع أحد المشتبه بهم الذي اعترف بأنه يحمل الجنسية الأسترالية.

وشهدت "كرايست تشيرش" إطلاق نار على مسجدين مختلفين الأول في مسجد بشارع دينز والثاني في مسجد بشارع لينوود. وقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، إن 40 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب أكثر من 20 بجروح خطيرة إثر إطلاق نار في المسجدين، مضيفة أنه تقرر رفع درجة التهديد الأمني لأعلى مستوى. من